«Сочи» прервал четырёхматчевую победную серию СКА, Мичков набрал три очка

На четвёртой минуте Арсений Грицюк вывел СКА вперёд. Через 37 секунд Матвей Мичков с передачи Артура Тянулина сравнял счёт. На 29-й минуте Амир Гараев вывел сочинцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Артур Тянулин и Матвей Мичков. На 39-й минуте Никита Феоктистов после паса Антона Сагадеева забил третий гол. На 45-й минуте Василий Глотов отыграл одну шайбу. На 56-й минуте Амир Гараев оформил дубль. По очку за передачи получили Матвей Мичков и Артур Тянулин. На 57-й минуте Арсений Грицюк забил свой второй гол. На 59-й минуте забросил Кирилл Рассказов. За шесть секунд до завершения третьего периода Алекс Гальченюк сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило.