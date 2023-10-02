"Локомотив" обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ

Ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 4 211 зрителей.

"Локомотив" продлил свою победную серию до четырех матчей. Команда не проигрывает с 23 сентября, когда уступила московскому ЦСКА (1:2). В последних девяти играх ярославцы одержали восемь побед. "Спартак" потерпел третье поражение в четырех встречах.