Первая отставка сезона в КХЛ. Завьялов уволился из «Витязя»

« Александр Завьялов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Витязя». Клуб благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Викторович Тертышный , входивший в тренерский штаб «Витязя», — говорится в сообщении.

Напомним, 53-летний Завьялов стал главным тренером «Витязя» в мае 2023 года. Подмосковная команда стала первой для специалиста в карьере на данной должности. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Витязь» одержал всего две победы в 13 встречах — в овертайме и в серии буллитов. Подмосковная команда набрала пять очков и сейчас занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. «Витязь» последний и в сводной турнирной таблице КХЛ.