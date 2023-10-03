Сорокин пропустил пять шайб в предсезонном матче НХЛ с «Нью‑Джерси»

«Нью Йорк Айлендерс» проиграл «Нью Джерси Девилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча состоялась в Ньюарке и завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. Три шайбы в составе победителей забросил Йеспер Братт, дубль оформил Джон Марино, еще один гол в активе Джека Хьюза. У гостей отличились Брок Нельсон, Пьер Энгвалль, Андерс Ли и Мэтью Барзэл дважды.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провел на льду два периода, за которые пропустил пять шайб и отразил 13 бросков.

Еще в одном матче «Питтсбург» дома уступил «Оттаве» — 0:3. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не смог отметиться результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», у гостей результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.