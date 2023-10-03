Легенда «Вашингтона» вспомнил дебют Овечкина

«Когда я впервые увидел его бросок, то подумал: «Этот парень будет особенным». Думаю, лучшее, что я могу сказать людям об Ови, — это то, что, приехав сюда, он сразу окунулся с головой [в нашу жизнь]. Он хотел выучить язык. Он хотел жить в комнате с парнем из Северной Америки, чтобы понять культуру. Его энтузиазм, его задор, его молодость — это передалось всем нам», — приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.