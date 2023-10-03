В «Салавате» объяснили подписание бывшего защитника «Сан-Хосе»

«Мы не торопились с выбором иностранного защитника, понимая, что «Салавату Юлаеву» нужен опытный и мастеровитый хоккеист. Мелош — габаритный защитник с хорошим броском, с опытом игры в НХЛ. Надеемся, он усилит нашу команду в большинстве, добавит нам мощности и силовой игры в обороне», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».

Отметим, что праворукого защитника задрафтовал клуб «Колорадо Эвеланш» в 2015 году под общим 40-м номером. В НХЛ Мелош выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Всего в Национальной хоккейной лиге канадец отыграл 57 встреч, в которых он забил два гола и сделал шесть ассистов при общем показателе полезности «-16» и 39 штрафных минутах.