Двое россиян попали в топ лучших дуэтов центрфорвардов клубов НХЛ

The Athletic составил рейтинг лучших дуэтов центральных нападающих клубов Национальной хоккейной лиги. В него попали двое россиян.

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Издание разделило все пары на шесть категорий: «дуэт поколения», «элита», «высший уровень», «выше среднего», «ниже среднего» и «в процессе перестройки/нужны исправления».

В первой и второй группе оказалось по одной паре. «Дуэт поколения» — нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. «Элита» — форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз и Нико Хишир.