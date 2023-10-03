«Северсталь» в гостях уверенно обыграла «Ак Барс»

В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова забросил первую шайбу в матче. Спустя минуту Михаил Ильин с передач Михаила Тихонова и Данила Аймурзина удвоил преимущество гостей.

В конце второй двадцатиминутки Данил Аймурзин с передач Александра Скоренова и Ильи Иванцова сделал счёт 3:0.

На 11-й минуте третьего периода Семён Терехов с передачи Никиты Дыняка размочил счёт в матче. В конце встречи Никита Коростелёв установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.