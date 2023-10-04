Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отправлен в отставку

В текущем сезоне челябинский клуб провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при восьми поражениях. С 16 очками «Трактор» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом» 7 октября.