ЦСКА крупно обыграл дома «Барыс»

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На девятой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Сергея Плотникова и Константина Окулова открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Никиты Нестерова удвоил преимущество армейского клуба.

На 55-й секунде третьей двадцатиминутки Даррен Диц с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте третьего периода Константин Окулов довёл счёт до крупного.

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