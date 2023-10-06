СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Столичный ЦСКА проиграл питерскому СКА со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У хозяев шайбы забросили Владислав Каменев и Павел Карнаухов, у гостей - Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев.
Отметим, что голкипер СКА Никита Серебряков провел дебютный поединок за питерцев после ухода из владивостокского "Адмирала". А для одноклубника Серебрякова - защитника Александра Никишина - сегодняшняя встреча была юбилейной, 200-й в КХЛ.
В следующем матче СКА 9 октября примет китайский "Куньлунь", а ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с "Сочи".