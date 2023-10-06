СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Отметим, что голкипер СКА Никита Серебряков провел дебютный поединок за питерцев после ухода из владивостокского "Адмирала". А для одноклубника Серебрякова - защитника Александра Никишина - сегодняшняя встреча была юбилейной, 200-й в КХЛ.