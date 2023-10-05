Канадский защитник отреагировал на получение российского паспорта

«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России. Хочу поблагодарить президента страны, нашего губернатора и весь клуб «Амур» за то, что процесс прошёл так быстро.



Хотел бы как можно дольше остаться в Хабаровске и играть за «Амур». Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Ли после получения российского паспорта.