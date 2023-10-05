Кертис Валк получил травму в матче с «Амуром» и не поехал на выезд с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился на выездную серию матчей, по ходу которой команда проведёт три игры – в Новосибирске, Нижнекамске и Уфе. В составе екатеринбургской команды на этот выезд отправились 27 хоккеистов – 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Не сможет помочь команде по ходу выездной серии и Кёртис Валк, получивший повреждение в предыдущем матче против «Амура».