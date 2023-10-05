«Адмирал» обыграл «Ладу» благодаря голу Берлева в овертайме

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Ладой». Победу в малорезультативном матче одержали хозяева в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева уже на первой минуте матча. Прохор Корбит реализовал преимущество в двух игроков на площадке, ему ассистировали Даниил Гутик и Павел Варфоломеев. «Ладе» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря точному броску Дмитрия Кугрышева, которому ассистировал Остап Сафин. Команды играли в осторожный хоккей, в результате которого соперники не смогли выявить победителя в основное время. Решающий бросок в овертайме на счету Антона Берлёва.