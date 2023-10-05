ФХР попросит Международную федерацию хоккея допустить юношеские сборные РФ

ФХР попросит Международную федерацию хоккея допустить юношеские сборные России
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что ФХР направит письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой допустить юношеские сборные России до участия в международных соревнованиях по аналогии с футбольным допуском сборных.
Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.
4 октября, ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.
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