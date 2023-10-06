Российские хоккеисты набрали три очка в предсезонном матче НХЛ "Вегас" - "Колорадо"

"Вегас" дома со счетом 4:3 обыграл "Колорадо" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© РИА Новости

Видео дня

"Вашингтон" на выезде переиграл "Коламбус" (4:2), голевой передачей в составе гостей отметился российский защитник Александр Алексеев. "Тампа" на своем льду уступила "Флориде" (3:6), у проигравших 2 очка набрал нападающий Никита Кучеров (1 гол + 1 голевая передача). "Торонто" в овертайме дома обыграл "Детройт" (4:3), "Филадельфия" одержала домашнюю победу над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2), "Бостон" в гостях со счетом 3:1 переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттава" на выезде была сильнее "Виннипега" (3:0), "Сент-Луис" одержал гостевую победу над "Далласом" (4:0).

"Нэшвилл" на своем льду переиграл "Каролину" (5:1), "Чикаго" дома в серии буллитов уступил "Миннесоте" (2:3), "Лос-Анджелес" в овертайме одержал домашнюю победу над "Сан-Хосе" (4:3), в составе гостей отличился нападающий Александр Барабанов, у хозяев голевой пас на счету защитника Владислава Гаврикова. "Аризона" в гостях победила "Анахайм" (4:2).