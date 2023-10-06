Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить в матче с «Колорадо»

Сегодня, 6 октября, в рамках предсезонного матча «Вегас Голден Найтс» обыграл на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча в арене «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

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За «Вегас» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев, а также Николя Руя, Джонатан Маршессо и Пол Коттер. На счету Иван Барбашёва предголевая передача.

За «Колорадо» забросил россиянин Валерий Ничушник, а также Райан Джохансен и Натан Маккиннон.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Вегас» проведёт матч с «Сиэтл Кракен», а «Колорадо» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».