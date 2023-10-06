Экс-голкипер "Сочи" вступился за негабаритных вратарей

«Сейчас все берут габаритных голкиперов от 188 сантиметров и выше. Таких вратарей легче задрафтовать. Такая вот североамериканская тенденция. Не могу полностью с этим трендом согласиться, есть много отличных голкиперов невысокого роста.



Например, Никита Серебряков (вратарь петербургского СКА — «Газета.Ru») или Тимур Билялов (голкипер казанского «Ак Барса» — «Газета.Ru»), они далеко не 188 сантиметров. Все это можно компенсировать за счет техники, рефлексов, умной игры, координации. Поэтому не совсем правильно рассматривать только высоких вратарей. Давайте тогда будем их искать у баскетбольной школы», — заявил Гаврилов.