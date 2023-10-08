"Металлург" проиграл "Салавату Юлаеву" со счетом 2:6

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 6:2 победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

"Металлург" прервал серию из четырех побед. Команда из Магнитогорска c 25 очками занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" в 15 играх набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в Восточной конференции.