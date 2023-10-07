«Трактор» в первом матче после отставки Гатиятулина уверенно обыграл «Авангард»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).