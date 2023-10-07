Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса»

— «Барыс» благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении клуба.

Скабелка возглавлял «Барыс» с июня 2022 года. Ранее он также руководил командой с 2018 по 2020 год, дважды выводив клуб во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.