Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса»
Пресс служба «Барыса» сообщила, что Андрей Скабелка покинул пост главного тренера астанинского клуба.
— «Барыс» благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении клуба.
Скабелка возглавлял «Барыс» с июня 2022 года. Ранее он также руководил командой с 2018 по 2020 год, дважды выводив клуб во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
«Барыс», набрав 11 очков в 15 матчах, занимает 11 е место в турнирной таблице Восточной конференции. Серии поражений астанинцев в КХЛ составляет пять матчей.
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