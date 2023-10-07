Мамбеталиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»

Исполняющим обязанности главного тренера астанинского «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев, сообщает пресс служба клуба.

В субботу казахстанский клуб отправил в отставку главного тренера Андрея Скабелку, который руководил командой с июня 2022 года. Отмечается, что о других изменениях в тренерском штабе клуб проинформирует позднее.

58 летний Мамбеталиев работает в системе «Барыса» с 2009 года. Под его руководством сборная Казахстана заняла 11 е место на чемпионате мира 2023 по хоккею.

«Барыс», набрав 11 очков в 15 матчах, занимает 11 е место в турнирной таблице Восточной конференции. Серии поражений астанинцев в КХЛ составляет пять матчей.