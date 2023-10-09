Никита Кучеров вошёл в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Первое место в рейтинге занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид . На втором месте находится форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Макиннон . Замкнул тройку лучших игроков ещё один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль .

В топ-5 входят защитник «Колорадо» Кейл Макар и нападающий «Бостон Брюиз» Давид Пастрняк. Напомним, всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Кучеров провёл 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.