"Миннесота" обыграла "Даллас" в предсезонном матче НХЛ

"Миннесота Уайлд" одержала победу с крупным счетом над "Даллас Старз" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поединок, который состоялся на стадионе "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле, завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов забросил третью шайбу в матче, поразив ворота соперника на 47-й минуте игры. Его ассистентами выступили Мэтт Болди и Матс Цуккарелло. Также в матче отличились Джейкоб Миддлтон, Джон Меррилл и Марко Росси.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в 1/8 финала уступила в серии 2:4 "Даллас Старз". Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой. Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за "Миннесоту" 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач.