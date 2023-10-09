«Нэшвилл» отправил нападающего Дениса Гурьянова в фарм‑клуб

«Нэшвилл» на своем официальном сайте объявил о переводе российского нападающего Дениса Гурьянова в состав «Милуоки Эдмиралс», выступающего в Американской хоккейной лиге.

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В июле 26 летний форвард подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом», 7 октября клуб выставил его на драфт отказов.

Ранее Гурьянов выступал в НХЛ за «Даллас» и «Монреаль». В 2020 году в составе «Далласа» он дошел до финала Кубка Стэнли.