Стали известны партнеры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ

Стали известны партнёры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ
Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башира в «Твиттере».
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин провёл тренировку в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Нападающий Евгений Кузнецов занимался во второй тройке атаки. Его партнёрами стали Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Защитник Александр Алексеев провёл тренировку в четвёртой паре.
Полный состав «Вашингтона»:
Овечкин — Бекстрём — Оши; Макмайкл — Кузнецов — Уилсон; Милано — Строум — Филлипс; Маленстин — Дауд — Протас; Манта.
Сандин — Карлсон; Юханссон — Дженсен; Фехервари — ван Римсдайк; Алексеев — Хеман-Актелль.
Кемпер; Линдгрен.
Чемпионат.com: главные новости