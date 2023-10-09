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Стали известны партнёры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башира в «Твиттере».

Стали известны партнеры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ
© Чемпионат.com

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин провёл тренировку в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Нападающий Евгений Кузнецов занимался во второй тройке атаки. Его партнёрами стали Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Защитник Александр Алексеев провёл тренировку в четвёртой паре.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Бекстрём — Оши; Макмайкл — Кузнецов — Уилсон; Милано — Строум — Филлипс; Маленстин — Дауд — Протас; Манта.

Сандин — Карлсон; Юханссон — Дженсен; Фехервари — ван Римсдайк; Алексеев — Хеман-Актелль.

Кемпер; Линдгрен.

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