"Спартак" обыграл "Витязь" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 5:1 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на арене "Мегаспорт" прошла в присутствии 3 096 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (28-я, 39-я минуты), Иван Морозов (52), Роман Рукавишников (55) и Шэйн Принс (57). У проигравших отличился Дерек Барак (45). Нападающий "Спартака"Николай Голдобин сделал четыре результативные передачи. Вратарь красно-белых Патрик Рыбар впервые появился на льду после игры с "Трактором"(1:2 после овертайма) 30 сентября. После этого голкипер пропустил три встречи.

Дмитрий Рябыкин провел первый матч в качестве главного тренера "Витязя", он был назначен на эту должность 8 октября. Специалист сменил на этом посту Александра Завьялова, который ушел из команды 3 октября.

"Спартак" одержал третью победу подряд, ранее команда одолела новосибирскую "Сибирь" (5:2) и китайский "Куньлунь Ред Стар" (4:3). Последнее поражение московский клуб потерпел 2 октября от ярославского "Локомотива" (2:4).