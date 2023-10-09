СКА обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
Встреча прошла в Санкт Петербурге и завершилась со счетом 6:2. За СКА голами отметились Михаил Пашнин, Максим Федотов, Сергей Толчинский, Владимир Алистратов, Алекс Гальченюк и Михаил Воробьев. У гостей отличились Колин Кэмпбелл и Паркер Фу.
СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции с 16 очками, а «Куньлунь» занимает 10 ю строчку на Западе с 13 очками.
В следующей встрече СКА примет «Локомотив», а «Куньлунь» сыграет на своем льду с минским «Динамо». Оба матча пройдут 11 октября.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«СКА» (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Голы: Пашнин, 1:27. Федотов, 7:46 (бол.). Толчинский, 24:10. Алистров, 30:33. Гальченюк, 35:57. Воробьёв, 49:59 (мен.). — Кэмпбелл, 35:05. Фу, 48:21.