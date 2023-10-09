СКА обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Хоккеисты СКА на своем льду победили «Куньлунь Ред Стар» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА идет на седьмом месте в таблице Западной конференции с 16 очками, а «Куньлунь» занимает 10 ю строчку на Западе с 13 очками.

В следующей встрече СКА примет «Локомотив», а «Куньлунь» сыграет на своем льду с минским «Динамо». Оба матча пройдут 11 октября.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«СКА» (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)