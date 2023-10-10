«Лада» всухую проиграла «Амуру», потерпев четвертое поражение подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На второй минуте Евгений Кулик с передачи Кирилла Слепца вывел хабаровчан вперёд. На 25-й минуте Егор Коршков удвоил преимущество «Амура». На 38-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота «Лады». Очки за результативные передачи получили Евгений Грачёв и Егор Коршков.