Кросби поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Овечкиным

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, в таких играх есть что-то большее. Это развивалось годами. Имея возможность все эти годы противостоять друг другу, мы с Овечкиным приносим нам обоим максимум пользы. Поскольку это их первая игра, я уверен, «Вашингтон» будет готов к ней», — сказал Кросби.