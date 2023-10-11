Россиянин Кучеров стал автором первого гола нового сезона НХЛ

Ранее Кучеров попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network. «Он третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон. Это единственный игрок "Тампы", у которого таких сезонов больше, чем один», — отметили составители рейтинга и поставили россиянина на восьмое место.