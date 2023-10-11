Четыре игрока пропустят выездную серию минского «Динамо»

Минское «Динамо» отправилось на выездную серию матчей без четырёх хоккеистов, которые остались в столице Беларуси по медицинским показаниям, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Никита Жихарев, нападающие Александр Суворов, Иван Секерин и Никита Пышкайло. Жихарев в текущем сезоне провёл в КХЛ семь матчей за команду, Секерин — один, Пышкайло — 12, а Суворов пока не играл.