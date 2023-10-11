Олимпийский чемпион рассказал, в чем ХК «Спартак» превосходит ЦСКА

«Атака «Спартака» превосходит армейскую в быстроте и мастерстве. «Спартаку» надо об обороне не забывать, армейская машина работает. Важно, как красно-белая оборона и вратарь сыграют. Главное — не повторить игру с «Локомотивом» красно-белым. Всю игру вели, было преимущество, но детские ошибки допускали», — сказал Кожевников.