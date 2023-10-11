«Нефтехимик» и омский «Авангард» произвели обмен игроками

«Авангард» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, в результате которого в команду из Нижнекамска перешел нападающий Дмитрий Соколов, а обратном направлении проследовал защитник Глеб Семенов, сообщает пресс служба клуба из Нижнекамска.
Соколов является воспитанником омского хоккея. Часть своей карьеры нападающий провел в Северной Америке, выступая за команды различных лиг.
В КХЛ в активе Соколова 57 матчей и 20 (14+6) набранных очков. В текущем сезоне форвард играл в ВХЛ за «Омские Крылья» и в 13 играх отметился 10 (3+7) баллами за результативность.
Семенов в КХЛ провел всю карьеру в «Нефтехимике». Всего в лиге на его счету 95 матчей и 8 (3+5) набранных очков. В этом сезоне он провел только 1 встречу.