«Нефтехимик» и омский «Авангард» произвели обмен игроками

«Авангард» и «Нефтехимик» произвели обмен игроками, в результате которого в команду из Нижнекамска перешел нападающий Дмитрий Соколов, а обратном направлении проследовал защитник Глеб Семенов, сообщает пресс служба клуба из Нижнекамска.

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Соколов является воспитанником омского хоккея. Часть своей карьеры нападающий провел в Северной Америке, выступая за команды различных лиг.

В КХЛ в активе Соколова 57 матчей и 20 (14+6) набранных очков. В текущем сезоне форвард играл в ВХЛ за «Омские Крылья» и в 13 играх отметился 10 (3+7) баллами за результативность.