The Athletic сделал смелый прогноз о том, насколько Овечкин приблизится к Гретцки в сезоне

Журналист The Athletic Шон Макиндо составил список смелых прогнозов на сезон-2023/2024 по каждому клубу Национальной хоккейной лиги. Обозреватель не обошёл стороной и «Вашингтон Кэпиталз». Его смелый прогноз связан с голевыми свершениями капитана столичной команды Александра Овечкина .

«Всё внимание приковано к Александру Овечкину, который отстаёт на 72 гола от рекорда Уэйна Гретцки . В этом сезоне он забьёт ровно половину из них», — приводит слова Макиндо The Athletic.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.