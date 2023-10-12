Хоккеист «Спартака» одним словом описал победу над ЦСКА

«Каким одним словом можно описать игру в дерби против ЦСКА? Неидеальная (смеется). У меня голова то пустая после игры (смеется). Других слов не могу подобрать, точно не восхитительный матч в нашем исполнении. В третьем периоде были ошибки, где-то недонастроились. Но игра получилась хорошая для болельщиков», — сказал Талалуев.