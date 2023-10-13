«Локомотив» разгромил «Барыс» и укрепил лидерство в таблице КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).