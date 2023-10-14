Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

Встреча состоялась в Оттаве и завершилась со счетом 5:2. По дублю в составе победителей оформили Джейкоб Чикран и Брэден Ткачук, еще одну шайбу забросил Джейк Сандерсон.

У гостей отличились Трэвис Конекны и Кэмерон Йорк. Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко отдал две результативные передачи, его одноклубник Артем Зуб завершил встречу с показателем полезности «-1». В следующем матче «Оттава» 15 октября примет «Тампа Бэй Лайтнинг», а «Филадельфия» через два дня дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс».