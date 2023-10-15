Хоккеист Хохлачев запрыгнул на машину хабаровчанина после проигрыша в матче

Бывший хоккеист «Спартака» Александр Хохлачев запрыгнул на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу». Информация об этом появилась в воскресенье, 15 октября, в Telegram-канале Shot.

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Нападающего хабаровского хоккейного клуба «Амур» заметили на улице города в около четырех утра в компании сокомандников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого. По неизвестно причине Хохлачев запрыгнул на автомобиль местного жителя и немного походил по его крыше, после чего спрыгнул.

Обескураженный водитель хотел узнать, что произошло, но в качестве ответа услышал лишь то, что хоккеист решил пошутить, передает Shot.

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