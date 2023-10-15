«Авангард» уверенно обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу в матче одержали омичи со счётом 4:1.

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«Локомотиву» удалось открыть счёт в матче в середине первого периода, когда точный бросок нанёс Артур Каюмов. «Авангард» забросил во втором периоде три безответные шайбы, отличились Денис Венгрыжановский, Либор Шулак и Рид Буше. Упрочил преимущество хозяев в начале третьего периода Владимир Ткачёв, реализовавший большинство. Ворота команд защищали Илья Проскуряков и Даниил Исаев.