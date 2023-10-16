"Оттава Сенаторз" обыграла "Тампу-Бэй Лайтнинг" в регулярном чемпионате НХЛ

"Оттава Сенаторз" одержала победу над "Тампой-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Поединок, который состоялся на стадионе "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве, завершился победой хозяев с результатом 5:2. Дебютную шайбу в этом поединке за "Сенаторз" забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, заключивший контракт с командой летом 2023 года сроком на один сезон. Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Также в этом поединке Тарасенко отдал результативную передачу на Мэтью Жозефа, который стал автором третьей шайбы "Оттавы".
В составе победившей команды отличился также российский защитник Артем Зуб, который поучаствовал в голевой атаке Брэди Ткачука. Игроки "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев участие в матче приняли, однако не сумели отличиться результативными действиями. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский на матч заявлен не был.