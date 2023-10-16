"Оттава Сенаторз" обыграла "Тампу-Бэй Лайтнинг" в регулярном чемпионате НХЛ

Поединок, который состоялся на стадионе "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве, завершился победой хозяев с результатом 5:2. Дебютную шайбу в этом поединке за "Сенаторз" забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, заключивший контракт с командой летом 2023 года сроком на один сезон. Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Также в этом поединке Тарасенко отдал результативную передачу на Мэтью Жозефа, который стал автором третьей шайбы "Оттавы".