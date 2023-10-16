Тарасенко оценил победу над «Тампой» в матче НХЛ

Мы хорошо играем, но еще многое можно улучшать. Пока всё здорово. Мой первый гол за "Оттаву"? Всегда есть давление, когда начинается сезон, стараешься забить. Это мой первый сезон в новой команде. На днях ко мне приехала семья, так что не буду врать, это важный момент", — сказал Тарасенко.