Тарасенко оценил победу над «Тампой» в матче НХЛ
Российский форвард "Оттавы Сенаторз" Владимир Тарасенко высказался о победе над "Тампа-Бэй Лайтнинг". Слова хоккеиста передает пресс-служба канадского клуба. "
Мы хорошо играем, но еще многое можно улучшать. Пока всё здорово. Мой первый гол за "Оттаву"? Всегда есть давление, когда начинается сезон, стараешься забить. Это мой первый сезон в новой команде. На днях ко мне приехала семья, так что не буду врать, это важный момент", — сказал Тарасенко.
Тарасенко забросил в поединке дебютную шайбу за "Оттаву", с которой заключил контракт летом 2023 года сроком на один сезон. Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Также в этом поединке Тарасенко отдал результативную передачу на Мэтью Жозефа, который стал автором третьей шайбы "Оттавы".