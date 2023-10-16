Плющев о Хохлачеве: за шутку надо платить

«Он назвал свои действия шуткой? За шутку надо платить. Любая шутка, которая идет в нарушение закона, всегда чревата ответственностью. Думаю, что разберутся. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб. Тогда, может, и не будет заводиться никаких дел — хотя здесь у КХЛ есть возможность проявить себя, а то они и так на многие вопросы не обращают внимания. Так что, конечно, надо разбираться. Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины — значит, была на то причина», — считает Плющев.