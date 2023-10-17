Буллит Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Калгари"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" обыграл на своей площадке "Калгари Флэймз". Основное время закончилось со счетом 2:2. За "Вашингтон" шайбы на свой счет записали Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл.

В составе "Калгари" отличились Адам Ружичка и Диллон Дюбе. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. Победный буллит в составе "Вашингтона" реализовал Евгений Кузнецов. Александр Овечкин не смог отличиться за "Кэпиталз" во второй игре подряд на старте нового сезона. Для "Вашингтона" эта победа стала первой в регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.