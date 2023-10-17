Кузнецов рухнул на лед после жесткого силового приема Юбердо, вспыхнула потасовка

В середине первого периода «столичные» проводили атаку в чужой зоне. Кузнецов ушёл с шайбой за ворота. Юбердо, догнав его, применил силовой приём против россиянина. Кузнецов ударился головой о борт и упал, схватившись за лицо. После этого, когда игру остановили, началась небольшая потасовка. Кузнецов попытался накинуться на Юбердо, но судьи развели хоккеистов. Тем не менее между ними всё равно состоялась словесная перепалка.