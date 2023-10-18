Илья Сорокин оформил 17-й шат-аут в НХЛ в матче с «Аризоной»

Сегодня, 18 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» с минимальным счётом обыграл «Аризону Койотс» (1:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В воротах «Айлендерс» играл российский вратарь Илья Сорокин. 28-летний хоккеист сыграл 59.49 минуты и сделал 14 сейвов (100%).

Данный матч стал для Сорокина 17-й «сухой» встречей в НХЛ. Таким образом, вратарь по этому показателю занял чистое третье место в истории «Айлендерс». Первое место принадлежит Чико Решу (25 матчей).

Самым «сухим» вратарём в истории НХЛ остаётся канадец Мартин Бродо. В 1266 матчах у него 125 шат-аутов.

В нынешнем сезоне Сорокин провёл два матча и пропустил всего две шайбы.