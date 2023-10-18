Капитан «Куньлуня»: Москва пропитана историей, обожаю русскую архитектуру

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о своём отношении к столице Российской Федерации — Москве.

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«Китай для канадца – не как другая планета, я думал, различий будет больше. Мы же сначала были в Шанхае, а это такой интернациональный торговый город, очень вестернизированный. Многие там говорят на английском, рестораны всех кухонь мира, как дома. Я думал, придётся дольше ко всему привыкать, но всё оказалось проще.

Что поразило в Китае? Народу там, конечно, — с ума сойти! В Шанхае столько людей, я к такому точно не привык. И в Пекине было круто посмотреть на достопримечательности, исторические места – Великую китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь, прикоснуться к истории Китая. Всё это просто дух захватывает.