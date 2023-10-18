Хоккеист «Куньлуня» назвал лучшие арены в КХЛ

— Лучшая арена КХЛ? Дайте подумать… Так много классных арен. В Омске одна из самых новых, в этом смысле она хороша. Но я больше по олдскулу. Нравится играть в Казани, там всегда битком. И мне нравился старый стадион «Сибири» — он напоминал старые катки, на которых мы играли в детстве. Дерево, холод, запахи — всё там напоминало о детстве. Но мне уже не терпится увидеть их новый стадион!