«Трактор» одержал победу над «Металлургом»

В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Металлург». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Александр Петунин с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передачи Ильи Карпухина сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Егора Попова принёс челябинскому клубу победу.

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