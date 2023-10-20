«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса» в КХЛ

«Сибирь» обыграла «Ак Барс» (3:2 ОТ) в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Хозяева вели 2:0 благодаря дублю Вадима Шипачева, однако хоккеисты «Сибири» сумели сравнять счет усилиями Никиты Шашкова и Владимира Бутузова и перевести матч в овертайм.

В дополнительном игроком отрезке Тэйлор Бек принес «Сибири» победу.

Результат прервал пятиматчевую победную серию «Ак Барса», команда с 27 очками занимает 2 е место в Восточной конференции. «Сибирь» набрала 21 очко и идет 9 й в таблице Востока.